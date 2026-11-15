Pierde Donald Trump una aliada en el Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió a una de sus más fieles aliadas en el Congreso estadounidense, luego de que la republicana Lauren Boebert fuera derrotada por la demócrata Eileen Laubacher en Colorado, en otro reflejo de la ola azul que golpeó al Partido Republicano en las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

La victoria de Laubacher adquiere especial relevancia política porque se produjo en un distrito electoral donde Trump había obtenido una ventaja de 18 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

Boebert, una de las figuras más combativas del ala conservadora republicana y firme defensora del movimiento MAGA (Make America Great Again), era considerada una de las principales aliadas del mandatario en la Cámara de Representantes.

Su derrota se suma a una serie de reveses electorales sufridos por los republicanos, que perdieron el control del Congreso y deberán enfrentar una mayoría demócrata en ambas cámaras a partir de enero de 2027.

El resultado en Colorado constituye además una señal de la magnitud del cambio electoral.