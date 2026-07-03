Pierde Magnicharters su certificado como operador

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), informó que el pasado 29 de junio se revocó el certificado de explotador de servicios aéreos a la aerolínea Magnicharters.

En un comunicado, la SICT detalló que durante todo el procedimiento de revisión del estatus de la aerolínea se respetó el derecho de audiencia otorgando a la empresa los plazos legales para presentar información y pruebas.

Sin embargo, la documentación presentada resultó insuficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos para seguir prestando el servicio como operador aéreo.

La SICT destacó que todas las acciones realizadas por la autoridad se llevaron a cabo oportunamente con sustento técnico y jurídico y con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.

La decisión de revocar el certificado de explotador de servicios aéreos fue resultado de un proceso formal de supervisión que inició con una verificación mayor extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero de 2026, en la que se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica.