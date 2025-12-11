Pierde México 700 mdd por cierre ganadero

La suspensión de Estados Unidos a la exportación de ganado en pie en noviembre del año pasado dejó a México pérdidas por 700 millones de dólares, alertó la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

El cierre, vigente hace 13 meses, mantiene frenados los envíos desde estados exportadores que cumplen con medidas de bioseguridad, hecho por el que los ganaderos mexicanos informaron que padecen una crisis económica pese a que su hato se encuentra en condiciones óptimas para el comercio, indicó la Confederación.

Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, explicó que el sector enfrenta uno de sus momentos más críticos en una década debido a que la plaga no solo limita la movilización de los bovinos, sino que trastocó la principal ruta comercial del ganado mexicano. “Estamos técnicamente listos para exportar, lo que falta es voluntad del gobierno de Estados Unidos”, afirmó.

La CNOG señaló en conferencia de prensa que los costos operativos también se dispararon pues el tratamiento sanitario, las pruebas y los requisitos de movilización representan entre mil 200 y 2 mil pesos adicionales por cabeza, gastos que los productores deben absorber mientras el mercado externo permanece cerrado.

Por ello, el organismo pidió a Estados Unidos regionalizar el cierre pues “la plaga no está presente en los estados fronterizos que tradicionalmente exportan y la falta de reconocimiento al estatus sanitario limita de forma injustificada la actividad ganadera y profundiza las pérdidas económicas”.

Además del bloqueo comercial, la sobreimportación de carne de países sin tratado de libre comercio agrava la situación, alertó García de la Llata, pues la entrada de producto sudamericano desplaza a proveedores nacionales y pone en riesgo la estabilidad de 750 mil productores.

El líder ganadero reportó que, a un año de la llegada del gusano barrenador, se han confirmado más de 11 mil casos, con mayor concentración en Chiapas, Oaxaca, sur de Veracruz, Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.