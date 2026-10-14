Pierde PRI otra curul en San Lázaro

El PRI sigue disminuyendo su presencia como oposición en el Congreso de la Unión, después de que el diputado queretano Mario Calzada renunció al partido tras décadas de militancia y saltó a la bancada naranja de Movimiento Ciudadano (MC).
Ahora, con una curul menos, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional suma tan solo 36 diputados federales, lo que lo posiciona como la quinta fuerza en San Lázaro, superado por Morena, PAN, PVEM y hasta el Partido del Trabajo (PT).
El 11 de octubre pasado, el diputado Calzada dirigió una misiva al senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en donde hizo formal su renuncia a la militancia priista, institución que lo arropó durante años.
Y apenas un día después de hacer de lado su militancia tricolor, Mario Calzada se sumó a las filas emecistas, arropado por el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, así como Dante Delgado y las legisladoras Laura Ballesteros, Ivonne Ortega y Alejandra Barrales.