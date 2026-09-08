Pintan a México y Canadá como parte de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes un mapa donde pinta a México y Canadá como territorio estadounidense.

En su cuenta de Truth Social, difundió el mapa donde la bandera estadounidense abarca México, Estados Unidos y Canadá. Sobre el mapa, un solo nombre: Estados Unidos de América. El mandatario no acompañó el mapa con algún comentario.

Apenas el domingo, Trump desató polémica al sugerir un cambio de nombre al estado de Nuevo México por el de Nueva América.

La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó de inmediato la idea.

En la tarde del pasado 6 de septiembre, las redes sociales de la Casa Blanca mostraron un video generado con inteligencia artificial bastante inusual (el material audiovisual presentó al mandatario portando un anillo de poder y levantando un muro de energía verde sobre un paisaje industrial con el letrero American Manufacturing).

Reacciones

La publicación provocó múltiples reacciones entre la audiencia, la cual respondió con comentarios divididos, cuestionamientos y diversos memes.

En el metraje se observa un fragmento donde el mandatario proyecta desde el anillo un haz de luz verde con el que construye un muro en pleno desierto, deteniendo el avance de un grupo de migrantes que intenta cruzar la frontera (la imagen busca representar de forma simbólica la política migratoria que ha defendido su administración).

El metraje se acompañó de una conocida cita de la cultura pop: “En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder… ¡La luz de Linterna Verde!”.