Pío López Obrador reaparece tras carpetazo por videos

Tras el cierre de la investigación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el caso de Pío López Obrador y David León, quienes aparecen en videos difundidos el 20 de agosto de 2020 en los que el primero recibe dinero en efectivo, el hermano del expresidente publicó un video para fijar su postura.

En su mensaje, señaló que el tribunal determinó la inexistencia de elementos para configurar una infracción electoral en su contra. Pío López Obrador afirmó que es la tercera ocasión en que autoridades federales concluyen que no ha cometido faltas administrativas “y mucho menos” delitos.

Asimismo, sostuvo que peritajes de la fiscalía especializada en delitos electorales evidenciaron que los videos, difundidos por Latinus, presentan alteraciones en edición, continuidad, desfases y subtítulos engañosos, por lo que no fueron considerados como prueba con valor jurídico.