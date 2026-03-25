Plan B avanza en comisiones del Senado

Con los votos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen del Plan B en materia electoral, en una sesión en la que se ausentaron los legisladores del Partido del Trabajo (PT), cuya bancada mantiene su rechazo a que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal intermedia de 2027 y que la presidenta haga campaña.

Luego de tres horas de discusión y al considerar que fue lo suficientemente discutida, con 24 votos a favor y 11 en contra, la iniciativa quedó aprobada por mayoría.

PT mantiene desacuerdo

La vicecoordinadora del PT, Geovanna Bañuelos, dijo desconocer cómo ha sido el debate en comisiones, pero subrayó que no se puede decir que la reforma esté o no definida, pues todavía puede haber cambios en comisiones o en el pleno del Senado.

“Todavía el proceso legislativo que tú conoces, igual que yo, no se puede hablar de que no se ha hecho. Si se está discutiendo en comisiones, pues se está discutiendo en comisiones y eso es una enorme oportunidad de que se haga, no la única, también hay que decirlo, se puede hacer en el pleno, entonces vamos a esperar”, señaló.

Sin senadores de PT, inicia sesión

Con la asistencia de 10 senadores de la Comisión de Puntos Constitucionales y 15 de la de Estudios Legislativos, dio inicio la sesión extraordinaria para discutir y votar el dictamen del Plan B de la reforma electoral.

La sesión arrancó sin la presencia de los dos senadores del Partido del Trabajo (PT) que integran las comisiones, Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez, cuya bancada ha expresado su desacuerdo con que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal de 2027.

Se esperaba que el dictamen fuera aprobado sin mayor contratiempo, en virtud de que solo se requiere de mayoría simple, es decir, el 50 por ciento más uno de los integrantes de ambas comisiones presentes en la sesión.