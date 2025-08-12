Plan de rescate de Pemex es un engaño más

Nuevo plan “Pemexproa” no explica cómo Petróleos Mexicanos (Pemex) va a aumentar su producción o cómo se va a saldar sus deudas con proveedores de más de 400 mil millones de pesos, señaló el diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Por lo que calificó al Plan Estratégico de rescate de Pemex como “un engaño más, un intento desesperado por tapar con dinero público una crisis que ya costó 3.4 billones de pesos al país en el sexenio anterior”.

“Pemex no solo está quebrada, sino que el Gobierno quiere que los mexicanos paguemos una y otra vez por un problema que ellos mismos generaron. Este plan es un engaño para la ciudadanía; no hay claridad, no hay estrategia y lo único que queda claro es que seguimos destinando recursos públicos que deberían ir a salud, educación y seguridad”, dijo.

Moreira explicó que durante el sexenio de López Obrador la empresa recibió 2.1 billones de pesos en apoyos fiscales y transferencias de capital, pero a pesar de ello, se perdieron 1.3 billones, sumando un costo total de 3.4 billones de pesos.