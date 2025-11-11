Plan Michoacán da los primeros golpes al crimen

El Gabinete de Seguridad informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del 6 al 9 de noviembre en distintas acciones fueron detenidas cinco personas, aseguraron drogas, armas de fuego, materiales explosivos y vehículos.

En la localidad Buenavista, los efectivos arrestaron a cinco personas, dos de ellas menores, a quienes les aseguraron cinco armas largas, 18 cargadores, mil 250 cartuchos y equipo táctico.

En el municipio de Cotija, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía un fusil, 20 cargadores, mil 790 cartuchos y 52 kilos de material explosivo.

En el municipio de Huetamo, los uniformados hallaron seis vehículos, tres motocicletas, además, aseguraron tres ametralladoras, 11 armas de fuego largas, un lanzagranadas, tres granadas, 91 cargadores, dos mil 878 cartuchos, 330 kilos de droga sintética y equipo táctico.

A los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de velar por la seguridad de los habitantes de esa entidad.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que participarán en apoyo del Plan, llegaron este lunes a la entidad, en las instalaciones de la 21 Zona Militar.

En la misma base militar tuvo lugar una reunión interinstitucional para la coordinación del Plan Michoacán, la cual fue encabezada por Juan Carlos Oseguera, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Anunció un despliegue total de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional que participarán en diferentes operativos contra la extorsión, homicidios, violencia, tráfico de drogas y evitar enfrentamientos, además detener a principales generadores de violencia. Asimismo, se prevén mil 781 elementos de la Marina.