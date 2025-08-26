Plan Nacional Hídrico no tiene sustento presupuestal

Para realizar los 17 proyectos propuestos en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 se necesitan alrededor de 350 mil millones de pesos (mdp), pero no se les asignaron recursos para llevarlos a cabo, señaló Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, en reunión con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la Cámara de Diputados.

“Hay 17 proyectos estratégicos muy importantes, pero saben ustedes que no tienen sustento presupuestal, no hay dinero todavía atrás de ellos, hay algunas ideas que se han planteado, pero no son suficientes”, afirmó a los legisladores.

Explicó que la Comisión Nacional del Agua, que encabeza el plan hídrico, presentado en noviembre del año pasado, no tiene recursos y su presupuesto fue disminuido para este año en 41 %, en comparación con el 2024.

“Es unánime que necesitamos más recursos, para el Consejo Consultivo del Agua, de verdad, es frustrante ver que ante las necesidades que tiene el país, se disminuyen los recursos, sabemos que los recursos son escasos, sabemos que hay muchas necesidades, educación, infraestructura, carreteras, salud, pero el agua es un tema vital, el agua es un tema que es transversal y sin el agua no hay vida, entonces, debe planearse en función de prioridades”, dijo.

Por lo que, además de no tener recursos disponibles para llevar a cabo el Plan Nacional Hídrico, afirmó, tampoco cumple con los estándares internacionales que debería invertir México en materia de agua.