Planea Corina postularse nuevamente a la presidencia

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó en Panamá que será candidata presidencial en las elecciones “limpias y libres” que se celebrarán en su país como parte del plan de tres fases en marcha para restaurar la “libertad” en Venezuela.

“Yo seré candidata, pero podrán haber otros. A mí me encantaría competir con todo el mundo, con todo el que quiera ser candidato (...) tendremos elecciones limpias y libres”, respondió Machado a la pregunta de si se presentaría como aspirante presidencial en los comicios.

La coalición opositora que logró la victoria en los comicios del 28 de julio de 2024, con “el presidente electo Edmundo González”, entiende “que para favorecer, acompañar y facilitar este plan” de tres fases impulsado por EU se necesita que este culmine “en un proceso electoral presidencial”.

“Queremos hacer una elección impecable. Casi un 40 % de los venezolanos no tuvieron la posibilidad de votar el 28 (de julio de 2024) imagínate. Por lo menos unos 4 o 5 millones venezolanos que están en el exterior inscritos en el registro”, aseguró la líder opositora.