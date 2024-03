Plantea 100 proyectos de energía renovable

Frente a ejidatarios y propietarios de terrenos de parques eólicos en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que durante su gobierno trabajará para que en todo el país se genere más energía limpia y barata.

En el encuentro, donde escuchó la opinión de ciudadanos, la ingeniera aseguró que regresarán las subastas de energía que paró el Gobierno Federal y retomará el proyecto de la línea de transmisión que estaba prevista de La Ventosa hasta Morelos.

“Yo dije que había que rehacer las subastas de energía eólica y solar, por lo menos yo hablé de 100 proyectos durante mi Administración. Obviamente, la generación de energía eléctrica está hoy por parte de privados y por parte de CFE, es como lo ha establecido actualmente el Presidente”, dijo en entrevista con medios de comunicación.

Agregó que los planes de energía renovables serán con visión de futuro, donde se le apueste a la industria del conocimiento, a la educación, a las carreras técnicas y a las ingenierías.

En el lugar, también habló de terminar con la crisis de agua que se vive en todo el país, donde destacó la importancia de reparar las fugas, tecnificar el campo y tratar las aguas que salen de la industria.

Gálvez Ruiz dejó en claro a los asistentes que el próximo 2 de junio el país decidirá entre dos proyectos: el de su contrincante, Claudia Sheinbaum, que le apuesta a la contaminación y al combustóleo o el de ella, que lucha para que México tenga más energía renovable.

Así mismo acusó que Morena prepara un fraude electoral en este estado, al estilo del viejo régimen priista, con casillas “zapato”, es decir, con cero votos para la oposición.

En entrevista, aseguró que el partido en el poder incorporó a sus filas al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para que se encargue de ese operativo. “Están muy nerviosos. Aquí se trajeron a Murat justamente para eso, para regresar al viejo estilo de ‘urnas zapato’, de aprovechar la pobreza, la dispersión, para que ellos operen en las votaciones. Ahora sí que ‘embarazar’ urnas, le apuestan a que no tengamos representantes o a comprar a nuestros representantes. Yo conozco el modus operandi de personajes como Murat”, apuntó.

Xóchitl Gálvez dijo que Morena tiene miedo de perder en Oaxaca porque la gente la conoce y “sabe quién soy, saben que soy una mujer que no les va a quitar los programas sociales y por eso ellos tienen que estar insistiendo que Xóchitl los va a quitar. Es lo único que tienen en mi contra”.

“La señora de enfrente no tiene la trayectoria social que yo tengo, ella no conoce Oaxaca como la conozco yo, como la he trabajado. Desde los 12 años estoy trabajando en el municipio, dando clases, ayudando a las comunidades, yendo al patrimonio indígena del Valle del Mezquital a tramitar temas de agua, de energía eléctrica.

“El tema social es mi causa de vida, entonces quieren tratar de desvirtuar eso con esas mentiras”, denunció.