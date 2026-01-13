Plantea senador revisar convenio petrolero

El senador Ricardo Sheffield propuso revisar los contratos y convenios entre México y Cuba relacionados con el suministro de petróleo a la isla caribeña, para no poner en riesgo las relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

El legislador de Morena advirtió que México podría enfrentar mayores tensiones con Estados Unidos si mantiene el envío de petróleo a Cuba, y llamó a revisar la conveniencia de continuar con esta política.

“Si continuamos regalándole petróleo a Cuba, pues más problemas vamos a tener con nuestros vecinos de Estados Unidos”, advirtió.

Sheffield reconoció que el apoyo energético a Cuba no es una política nueva, sino una práctica histórica sostenida por distintos gobiernos mexicanos, tanto del PRI y el PAN como de Morena.