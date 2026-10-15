Plantean anular cobertura informativa indebida

La fracción parlamentaria de Morena pondrá a discusión un predictamen para expedir la nueva Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. El proyecto propone pautas legales concretas para sancionar con la invalidez de un proceso electoral a los espacios noticiosos que incurran en “coberturas sesgadas”.

Se tenía previsto discutirlo y votarlo en la comisión de reforma político-electoral el próximo jueves, sin embargo, se bajó para hacerle modificaciones, toda vez que planteaba entrar en vigor para el proceso electoral 2027. En su lugar, se modificará para que sea vigente en 2028.

De acuerdo con el punto 6 del artículo 86 de la propuesta, se configurará de forma automática una “cobertura informativa indebida” cuando la difusión de contenidos en programas de noticias no responda a un genuino ejercicio de la prensa, sino a una estrategia publicitaria constante, sistemática y estructurada para mover el voto ciudadano. Pese a introducir esta figura, el texto legal omite delimitar la frontera técnica en la que el periodismo habitual se transforma en propaganda electoral.

Añaden candado de protección

En contraste, el dictamen añade un candado de protección en su segundo párrafo para blindar las columnas de opinión, análisis conceptuales, editoriales y entrevistas frente a cualquier intento de censura o persecución judicial, siempre y cuando estas expresiones reflejen de forma auténtica las convicciones o posturas de sus autores.

La iniciativa es impulsada formalmente por el diputado morenista Víctor Hugo Lobo, quien encabeza la Comisión de Reforma Política Electoral.