Plantean evitar encierro de niños migrantes en INM

Senadores del PAN presentaron una iniciativa de reforma que prohíbe que menores de edad con la calidad de migrantes sean presentados y encerrados en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ello ante los casos de abusos y maltrato en dichos sitios por parte de personal y oficiales migratorios.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece que “en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios”.

Se indica que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México el proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección.

El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán emitir y homologar un Protocolo Nacional en la materia a fin de identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo.