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Plantean evitar encierro de niños migrantes en INM

Septiembre 23 del 2026

Senadores del PAN presentaron una iniciativa de reforma que prohíbe que menores de edad con la calidad de migrantes sean presentados y encerrados en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ello ante los casos de abusos y maltrato en dichos sitios por parte de personal y oficiales migratorios.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece que “en el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios”.

Se indica que corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF y al de la Ciudad de México el proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección.

El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán emitir y homologar un Protocolo Nacional en la materia a fin de identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo.

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