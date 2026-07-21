Plantean regular IA entre niñez y adolescentes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se realizarán foros regionales —que se llevarán a cabo el próximo 19 de agosto en el noreste (Nuevo León); el 3 de septiembre en el sur-sureste (Chiapas) y el 17 de septiembre en el centro-sur (Guerrero)— con el objetivo de conformar, mediante el debate nacional y el consenso, una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y adolescentes para que sea entregada al Congreso de la Unión y así proteger a las infancias y juventudes.

“Nosotros no queremos que esta sea una idea del Gobierno hacia la sociedad, sino que se construya un consenso para poder regular la inteligencia artificial y sobre todo las plataformas.

“Entonces que se traduzca en algún esquema de regulación, pero sobre todo a la educación digital, que las mamás y los papás sepan qué impactos tiene que su hijo vea ocho horas al día un dispositivo tecnológico”, puntualizó en la conferencia matutina.

Destacó que en México, en 16 estados ya se implementan regulaciones como la prohibición del uso de celulares en las escuelas, mientras que los foros buscan el uso racional de la tecnología.

Operan 250 agentes estadounidenses

En otro tema, Sheinbaum Pardo informó que en México operan alrededor de 250 agentes de agencias estadounidenses, quienes deben cumplir con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, al tiempo que aseguró que su gobierno no busca una confrontación con Estados Unidos, sino mantener una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía.

La mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de expulsar a agentes estadounidenses que presuntamente realizan operaciones sin autorización en territorio nacional.

En respuesta, recordó que tras el caso ocurrido en Chihuahua, su administración solicitó a la embajada de Estados Unidos el retiro de agentes que operaban sin permiso del gobierno mexicano.

Sheinbaum explicó que actualmente existen alrededor de 250 agentes de distintas agencias extranjeras acreditados en México y precisó que todos deben ser autorizados por un comité del Gabinete de Seguridad, el cual evalúa las solicitudes presentadas por las embajadas.

Defiende sufragio femenino

Y al defender el derecho de las mujeres para votar, la presidenta rechazó las propuestas de jóvenes de oposición, quienes han planteado exámenes a la ciudadanía para poder votar y un voto por familia.

Declaró que “quieren que gobierne una élite”, tienen “odio al pueblo” y quieren que se regrese al porfiriato.

Sheinbaum exhibió que el militante de Acción Nacional, Javier Albarrán, planteó un responsable por familia de emitir el voto “pensando en su esposa” y en sus hijos. Mientras que la abogada y profesora universitaria, Natalia Torres, sugirió exámenes para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.

“¿Qué hay detrás de una persona que piensa que las mujeres no podemos votar? Pero además, la contradicción de hablar de libertad, porque ellos, ahora el panismo o el prianismo, han decidido reivindicar los principios de la derecha que, por cierto, en México no tienen sustento. (...). Lo que hay es un odio al pueblo, eso es lo que les molesta, ellos quieren que una élite gobierne México”, expresó.

Así también, la mandataria aseguró que el Gobierno Federal revisará la actuación del antiguo Poder Judicial en casos relacionados con el presunto huachicol fiscal, al recordar que la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada por un presunto esquema de contrabando de combustibles relacionada con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ya que recuperó su permiso de importación mediante un amparo.

Al ser cuestionada sobre si el SAT, la UIF y otras dependencias analizarán el papel que desempeñó el anterior Poder Judicial al conceder resoluciones que favorecieron a empresas investigadas por este delito, la mandataria respondió sí.

Abandera delegación a Centroamericanos

Además, este lunes, Claudia Sheinbaum encabezó el abanderamiento y toma de protesta a la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 —que se realizarán del 24 de julio al 8 de agosto— e hizo un llamado a los deportistas a sentir la grandeza de pertenecer al pueblo de México y a creer en ellos mismos.

“Muchas felicidades, siéntanse orgullosos del momento que viven y lleguen sin complejos, sin ninguno, crean en ustedes mismos”, expresó durante el abanderamiento.

Durante el encuentro, felicitó a los atletas mexicanos por haber llegado hasta este momento, el cual, señaló, habla de su disciplina y sacrificios. Asimismo, extendió la felicitación a sus entrenadores, equipo técnico y a las familias.