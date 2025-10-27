Plataformas digitales piden corregir la plana a diputados

A pesar de que la Cámara de Diputados hizo modificaciones a la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), la Asociación de Internet Mx insistirá en el Senado para que se revierta la facultad que le dan a la autoridad fiscal para acceder en tiempo real a los registros de las plataformas digitales.

Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asegura que algunas no enteran el IVA retenido a sus clientes y usuarios, debe actuar en contra de esas, consideró.

El presidente de la asociación, Julio Vega, dijo que si el SAT ya tiene identificadas a las empresas que evaden, no es una argumentación jurídica que le permitan excederse de sus facultades.

De ahí que pidieron al Senado que corrija la plana a los diputados para revertir la reforma al CFF, por el riesgo que implica la protección de datos personales.

Lo anterior sin que exista un contrapeso ante la ausencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En su opinión, lo que se pretende hacer al añadir el artículo 30-B en el CFF es una pieza más del andamiaje vinculada a la vigilancia del ciudadano cuando se han dado casos de hackeos en donde tanto públicas como privadas han sido vulneradas.

“¿Quién va a responder cuándo haya fuga de información o hackeo?”, cuestionó al plantear que se necesitan respuestas y garantías.

Por eso, la Asociación de Internet Mx exhortó a la Cámara Alta para detener esa reforma que representa una invasión masiva, vulnera los derechos constitucionales, pone en riesgo la ciberseguridad nacional y amenaza la estabilidad del ecosistema digital mexicano.