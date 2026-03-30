Playas reciben Semana Santa entre sargazo y derrames

Las playas del país recibieron la Semana Santa entre sargazo y un derrame de petróleo en el Golfo de México, que ha movilizado a distintas dependencias del Gobierno Federal para contrarrestar la contingencia, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas suma un total de 630 kilómetros de costa afectada.

El grupo interdisciplinario integrado por Pemex, Semar, Semarnat, Sener, ASEA y Profepa reportó el pasado sábado que las playas del litoral se encuentran limpias y que se mantiene el control de la contaminación, en donde se han recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburos y, en alta mar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante.

En un comunicado, indicó que se han atendido 39 playas, lo que representa un total de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México registró que las playas más afectadas, debido a la marea en donde ocurrió la contingencia, se encuentran en Veracruz.

Ayer domingo, Petróleos Mexicanos garantizó vía redes sociales que las playas veracruzanas se encuentran limpias, seguras y en “condiciones óptimas” para recibir a los vacacionistas en esta Semana Santa.

Intensifican limpieza de hidrocarburo en playas de Tamaulipas

Los trabajos de monitoreo y retiro de residuos de hidrocarburo se intensificaron en la playa La Pesca y en Tepehuajes, del municipio de Soto La Marina.

Las labores se realizan de manera coordinada con brigadas. A estas acciones se suman personal de la Secretaría de Bienestar y elementos de la Secretaría de Marina, quienes llevaron a cabo un barrido manual, para retirar el material detectado.

Será la Secretaría de Marina la instancia encargada de emitir los pronósticos correspondientes, mientras continúan las labores preventivas y de limpieza para garantizar playas en mejores condiciones para visitantes y habitantes.