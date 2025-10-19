Pobladores exigen liberar recursos para obras

Pobladores zoques de San Antonio y Benito Juárez, exigieron a la presidenta municipal de San Miguel Chimalapa, Ceyla Cruz Gutiérrez, que libere los recursos económicos del Fondo III, para que terminen de ejecutarse dos obras necesarias en ambas comunidades.

En Benito Juárez, la comunidad también demandó que el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (Iocied), reparen dos aulas nuevas del Bachillerato Integral Comunitario número 41, que presentan deficiencias en su construcción.

La comunidad de San Antonio, ubicada en la zona oriente de San Miguel Chimalapa, solicitó en asamblea que la presidenta municipal Ceyla Cruz Gutiérrez libere 585 mil pesos del Fondo III, para terminar de construir y equipar un Centro Integral de Desarrollo Comunitario.

Dicho Centro Comunitario se programó en tres etapas (2023, 2024 y 2025), donde funcionará la agencia municipal y será punto de reunión, pero que aún no se termina debido a que los pobladores quieren el dinero, pero las reglas de operación no lo permiten, respondió la presidenta.