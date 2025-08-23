Pobladores incendian el palacio municipal

El fallecimiento de un joven en la cárcel local, ocasionó que gente prendiera fuego al palacio municipal la medianoche y madrugada del viernes. Tras los disturbios ocurridos en este municipio ubicado en el sur de Yucatán, donde manifestantes prendieron fuego al palacio municipal en protesta por la muerte de un joven en la cárcel municipal, la Fiscalía General de Estado (FGE) informó que ya se investiga el caso.

El fiscal General del Estado, Juan Manuel León León, confirmó que se han presentado dos denuncias relacionadas con los hechos ocurridos en Tzucacab: una por el deceso de un joven dentro de la cárcel pública y otra por los daños ocasionados al Palacio Municipal, el cual fue incendiado por vecinos en protesta por la muerte del joven.

“Ya tenemos la denuncia por el Palacio Municipal y también está la carpeta abierta por el fallecimiento del joven. Vamos a estar investigando ambos temas”, señaló el titular de la Fiscalía, al recalcar que el organismo agotará todas las líneas de investigación.

Asimismo, indicó que los primeros resultados de la necropsia arrojaron como causa de muerte “asfixia mecánica por suspensión”, sin embargo, el fiscal subrayó que la indagatoria continúa abierta hasta agotar todas las líneas de investigación.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) expresó su preocupación y lamentó los actos de violencia ocurridos en el municipio de Tzucacab, los cuales pusieron en riesgo la integridad física de los manifestantes y de otras personas que se encontraban en el lugar.

Si bien reconoce que existe una legítima inconformidad y un profundo dolor por el reciente fallecimiento de una persona en la cárcel municipal, la Codhey pidió confiar en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer con prontitud y transparencia las causas del deceso.