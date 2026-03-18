Podcast de Morena difunde ideales pero oculta gastos

Con el propósito de acercar juventudes y nuevas audiencias a la militancia partidista, Morena estrenó el pasado 13 de marzo de 2025 su podcast La Moreniza, conducido por la dirigente Luisa María Alcalde Luján. A un año del lanzamiento, el partido oficialista mantiene en total opacidad la información de cuánto dinero ha costado la elaboración del programa, que actualmente suma más de 40 transmisiones.

El movimiento guinda ha omitido transparentar gastos de producción, edición, escenografía, materiales de audio y viáticos de invitados.

En respuesta a una solicitud de información, Morena aseguró que las actividades relacionadas con la realización de La Moreniza no generan gasto alguno al partido, mientras que la información del costo de materiales técnicos podía consultarse en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en el apartado de “Inventario de Bienes”. No obstante, en una revisión realizada por El Universal no se halló ningún registro relacionado con el programa.

“Cabe destacar que el podcast denominado La Moreniza se realiza con el propósito de difundir los principios e ideales de la Cuarta Transformación”, apuntó el partido en la respuesta.

Debido a que no se proporcionaron los montos solicitados, El Universal presentó un recurso de revisión, que fue turnado a la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional Electoral (INE).