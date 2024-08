Desde el primer minuto de ayer miércoles, jueces y magistrados se integraron de manera oficial al paro nacional en contra de la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con lo anterior, quedaron formalmente suspendidas las actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En conferencia de prensa desde la sede de San Lázaro del PJF, la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), aseguró que la reforma presidencial representa una amenaza a la estabilidad de la nación.

Integrantes de la Jufed se sumaron en punto de las 00:00 hrs, del 21 de agosto, al paro de labores en protesta por la Ley de Modificación al Poder Judicial.

“Esta reforma no solo amenaza la justicia; amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria”, declaró.

Ante cientos de trabajadores, quienes gritaban “el Poder Judicial no va a caer, no va caer”, la jueza aseguró que nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social.

“Este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger”, aseveró.

La titular de la Jufed dijo que está demostrado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos “la justicia se convierte en un instrumento de opresión y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder”.

Acto legítimo de resitencia

El paro nacional, explicó, representa un acto legítimo de resistencia contra esta reforma y adelantó que no será levantado “hasta que sea desechada para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda alguna nos sumaríamos”.