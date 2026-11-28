La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrá restringir de manera inmediata el acceso a sus instalaciones a estudiantes cuyas conductas representen un riesgo para la seguridad, sin que ello implique la suspensión de sus estudios, establecen los Lineamientos para la Atención de Trastornos de la Conducta, emitidos por la máxima casa de estudios.

De acuerdo con el documento, la disposición se aplicará como “una medida cautelar inmediata, sin que esto signifique una suspensión de estudios”.

Lineamientos

El 24 de noviembre entraron en vigor los lineamientos, los cuales, establecen que las autoridades universitarias deberán implementar estrategias para detectar y atender oportunamente posibles trastornos de la conducta, así como prevenir situaciones que comprometan la integridad de los estudiantes, de terceros o del patrimonio universitario.

Para ello, deberán capacitar al personal docente y administrativo en la identificación de indicadores de riesgo y establecer canales confidenciales mediante los cuales alumnos, profesores, trabajadores, padres de familia o tutores puedan informar sobre amenazas, agresiones o conductas que representen algún peligro.

Cuando se requiera, las autoridades universitarias crearán comités de Seguimiento y Atención a los Trastornos de la Conducta, encargados de analizar los casos y elaborar planes de intervención individualizados.

Dichos comités deberán contar con un representante del Programa Universitario de Salud Mental y Emocional (Pusme) y serán los responsables de determinar si existen riesgos que ameriten restringir el acceso de algún estudiante a las instalaciones universitarias.

En caso de que las conductas analizadas constituyan una falta a la disciplina universitaria, se iniciará el procedimiento correspondiente.

Seguimiento

Las autoridades de los planteles deberán acompañar a los estudiantes y a sus responsables durante el desarrollo de su vida escolar y dar seguimiento al programa de atención hasta su reincorporación física a las instalaciones o la determinación de una suspensión definitiva.