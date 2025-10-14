Podré recoger el Nobel de la Paz si Maduro deja el poder de Venezuela

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó este lunes que solo podrá viajar en diciembre a Oslo (Noruega), a recoger el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el viernes, si el presidente de Venezuela Nicolás Maduro deja de estar en el poder.

Según aseguró la opositora en una entrevista con el diario noruego “Dagens Naeringsliv”, recogida este lunes por la agencia de noticias de Noruega NTB, para que ella pueda viajar a la capital del país nórdico “Venezuela debe ser libre”.

Postura

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió Machado al periódico noruego.

“He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en sus manos” por su futuro, añadió la dirigente política.