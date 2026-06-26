Podría llegar El Niño muy fuerte a finales de 2026

Existe una probabilidad superior al 95 por ciento de que el fenómeno “El Niño” se presente durante el segundo semestre de 2026 y que alcance una intensidad fuerte o muy fuerte, de acuerdo con el pronóstico de junio de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), informó el investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, Jorge Zavala Hidalgo.

Explicó que aunque la probabilidad de ocurrencia es alta, persiste la incertidumbre sobre su intensidad final, la cual podría ubicarse entre las categorías de fuerte o muy fuerte, dentro de una escala que incluye también los niveles débil y moderado.

Zavala Hidalgo Indicó que a partir de julio se espera en México una disminución de las precipitaciones respecto al promedio histórico, aunque continuarán las lluvias propias de la temporada, pero con menor intensidad.