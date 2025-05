Podrían impugnar en TEPJF si INE no baja candidatos narcos

Los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña; y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, alistan la presentación de una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no baje las candidaturas de 26 aspirantes a jueces que han defendido a narcotraficantes o que no cumplen con los requisitos para contender el próximo 1º de junio.

Fernández Noroña, en entrevista, pidió no hacer especulaciones, pero perfiló que si el INE llegara a rechazar las candidaturas, existe la posibilidad de acudir al TEPJF.

“No, no tengo comentario. Está en proceso, el INE no ha resuelto, ya resolverá, y se resuelve rechazarlos tenemos la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral, yo no veo mayor problema. Si el INE se da por muerto, pues vamos al Tribunal Electoral”, indicó.

Asimismo, rechazó que el Senado tenga facultades como asegura el Instituto de “bajar” candidaturas.

“Yo reto al INE a que nos diga dónde está esa atribución legal en la Constitución. Yo no creo que tengamos esa atribución”, afirmó.

Por su parte, Sergio Gutiérrez comentó no pueden pronunciarse sobre casos particulares, mientras no exista una resolución oficial del INE.

“Lo único que nosotros podemos referir es en todo caso qué acción jurídica se toma y nada más”, respondió.

Respecto a una posible impugnación, dijo que esperarán a conocer el contenido completo de la determinación del INE para decidir, junto con Fernández Noroña, cuál será la ruta legal a seguir.