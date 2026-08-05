Podrían suspender a Nayeli Salvatori y Grace Palomares

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó este martes que solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido iniciar una investigación para cesar de sus derechos políticos como militantes a las diputadas de Morena en el Congreso de Puebla, Nayeli Salvatori y Grace Palomares, quienes se burlaron de las personas adultas mayores en un podcast.

En su conferencia semanal, Montiel Reyes precisó que lo expresado por las legisladoras locales no es una postura que el partido avale y que, si no van a comportarse bajo los principios de Morena, es mejor que se les retire la militancia.

“Rechazamos tajantemente los dichos en contra de los adultos mayores”, dijo, y destacó que fue precisamente Morena quien ha impulsado la dignificación de las personas adultas mayores a través de la Pensión para el Bienestar y se dijo personalmente muy molesta por los dichos de las diputadas.

“Yo no opino nada de sus redes sociales, que las lleven como quieran, pero expresarse así representando al partido no está bien, que dejen su militancia entonces. (…) Perdón, me apasiono porque me da mucho coraje”, señaló Ariadna Montiel.

Las diputadas participaron en un podcast donde se expresaron sobre las personas adultas mayores; entre lo que mencionaron fue que “ya huelen diferente”, “a baúl”, y ambas diputadas se rieron.