Polémico kit forense desata controversia

El Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec causó polémica tras convocar al taller “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer” como parte de las actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo.

Este taller estaba previsto a realizarse ayer viernes en Casa Guietiqui, y se anunció como “un espacio seguro y exclusivo para mujeres”; sin embargo, la convocatoria fue eliminada tras las críticas realizadas por colectivos feministas.

La idea del “kit forense en caso de desaparecer” fue desarrollado por Becki Ríos, quien en sus redes sociales exigió una disculpa pública al Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec y lo acusó de plagio.

“Quiero aclarar que yo no voy a estar presente en esa actividad y quiero reiterar que con el kit no se lucra, ustedes no tienen que estar pagando por el kit puesto que yo estoy hablando, yo no trabajo para ningún nivel de gobierno, a mí no se me ha pedido ninguna colaboración”, dijo.