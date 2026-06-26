Policía dispara al aire para dispersar festejo

Aficionados del futbol que festejaban el triunfo de la Selección Mexicana, fueron dispersados a tiros por elementos de la Policía Municipal de Apatzingán, Michoacán.

Una serie de videos difundidos en redes sociales revela que decenas de apatzinguenses se volcaron a las calles para celebrar el triunfo de los pupilos de Javier Aguirre, sobre la avenida Constitución.

A la altura de la calle Donato Bravo, los aficionados desbordaron la algarabía y comenzaron a mover con fuerza desmedida una de las patrullas de un lado a otro.

Para frenar y dispersar a los aficionados, los oficiales dispararon al aire sus armas de fuego, por lo que los ciudadanos corrieron entre pánico en distintas direcciones.

Hasta este momento no hay reportes de personas lesionadas o fallecidas.

Tras la difusión de los videos, el gobierno municipal de Apatzingán emitió un comunicado oficial en el que confirmó que uno de sus elementos estuvo involucrado en los acontecimientos ocurridos en el centro de la ciudad.