Ocho cuerpos sin identificar fueron encontrados en la frontera en El Paso, Texas, y se atribuyó el hecho a la guerra entre los cárteles, reportaron medios estadounidenses.

Uno de los cuerpos tenía una nota con una frase utilizada por un cártel para afirmar su dominio en el área.

Víctor Ávila, un agente retirado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), dijo al The New York Post que el área que rodea a El Paso es “uno de los corredores de trata de México más codiciados que existen”.

El tráfico de personas hacia El Paso está controlado por tres cárteles: el de Sinaloa, La Línea y La Empresa, según dijeron fuentes.

Kyle Williamson, líder retirado de la Agencia Antidrogas de El Paso (DEA), dijo al The New York Post que el Cártel de Sinaloa ha llegado a dominar Chihuahua, mientras que “la Línea ya no es lo que solía ser”.

Añadió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también ha estado en aumento en el área recientemente.

Además, La Empresa, un cártel de Colombia, está operando en la región occidental de Chihuahua, dijo al medio el agente del condado de Hudspeth, Robert Beltrán, quien dirige una empresa de seguridad privada en Juárez.