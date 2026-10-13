Policías de Cuernavaca cumplen 10 horas en paro

La Policía Preventiva de Cuernavaca cumplió 10 horas en paro de labores en demanda de aumento salarial y mejores condiciones laborales. Un elemento activo de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac) de Cuernavaca dijo que lleva 15 años patrullando las calles sin arma de fuego a cargo y percibiendo un sueldo neto de 5 mil 100 pesos quincenales.

Ante la situación, desde las 6:00 de la mañana, la Policía Vial asumió las labores de vigilancia y seguridad en el municipio, con el objetivo de mantener la operatividad y evitar afectaciones a la ciudadanía, informó Pablo Nivardo Aguilera Casados, secretario de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca.

El mando policial afirmó que por instrucciones del alcalde José Luis Urióstegui Salgado se implementó este esquema de atención con elementos de la Policía Vial, y trabajan en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizar la cobertura de vigilancia en el municipio.

Entre las inconformidades destaca la situación de aproximadamente 43 elementos que, de acuerdo con el secretario, no cuentan con las mismas condiciones salariales que sus compañeros. También hay elementos que realizan labores de seguridad sin contar con autorización para portar armas de fuego.

Frente a las peticiones de los policías municipales, el Ayuntamiento de Cuernavaca informó que cubrirá el salario digno establecido por el Sistema Nacional de Seguridad pública, que asciende a 17 mil 701 pesos mensuales cuya aplicación será a partir del primero de octubre.

Y anunció que este miércoles 14 de octubre se someterá a Cabildo la propuesta de tabulador para cubrir las prestaciones.