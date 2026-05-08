Policías habrían apoyado ataque del CJNG

Personal de la Policía Municipal de Chilchota, Michoacán, fue un brazo armado de un grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación que perpetró un ataque contra habitantes de la comunidad indígena de Acachuén, confirmaron los reportes de las áreas federales de seguridad federales.

Ataque

Cerca de las 14:00 horas del miércoles, un grupo de sicarios del CJNG intentaron secuestrar bajo amenaza a una habitante de la localidad de Acachuén.

Los pobladores salieron a las calles en defensa de la mujer y, mientras se encontraban a bordo de la carretera, fueron atacados a tiros por la célula delictiva.

En el lugar, un profesor y el encargado de la vigilancia del panteón murieron a balazos, mientras que un comunero más resultó lesionado.

Los informes, que también fueron confirmados por el autogobierno, señalan que personal de la Policía Municipal también disparó en contra de los habitantes, minutos después de la ofensiva del CJNG.

La comunidad Acachuén se pronunció ante lo hecho, donde después de unos reportes de hostigamiento y amenazas hacia unas comuneras, “aproximadamente a las 15:00 horas se llevó a cabo una reunión de comuneros, en la orilla la carretera federal, cuando sujetos fuertemente armados arribaron abriendo fuego hacia las personas ahí presentes, dejando como saldo dos personas fallecidas y un herido. Ante los hechos ocurridos arribó la Policía Municipal en apoyo a los delincuentes y disparando hacia los mismos comuneros. A raíz de estos hechos pedimos el apoyo y la intervención del gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad indígena de Acachuén, y agradeciendo al Ejército Mexicano por su apoyo, quienes fueron los únicos que respondieron al llamado de auxilio. Por esta razón se mantendrá bloqueada la carretera hasta obtener una mesa de diálogo con el gobierno estatal y federal”, cita el comunicado de la Jefatura de Tenencia.