Policías municipales, el rival más débil: PRI

Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron que las más de dos mil 500 corporaciones policiacas a nivel municipal son el rival más débil ante la delincuencia organizada, ya que muchos ayuntamientos ni siquiera cuentan con elementos, patrullas y armamento, así como la mayoría tienen equipos obsoletos frente a los arsenales de los grupos delictivos.

Las policías municipales constituyen el primer respondiente ante delitos; sin embargo, enfrentan falta de recursos, salarios insuficientes y carencia de equipo, situación que limita la capacidad de prevención y reacción, señaló el senador Miguel Ángel Riquelme Solís, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Por ello presentó una iniciativa para adicionar el artículo 116 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de crear un subsidio federal permanente para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, ante el debilitamiento de las corporaciones locales y el aumento de la violencia en el país.

La iniciativa propone la creación de un Programa Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal, con subsidios etiquetados para capacitación, certificación, equipamiento, infraestructura, inteligencia policial, prevención del delito y mejora salarial.

El senador recordó que la desaparición del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) dejó a los municipios sin apoyo directo y los obligó a enfrentar la inseguridad con recursos limitados, pese a una dependencia superior al 72 % de transferencias federales y estatales. Señaló que la garantía de condiciones laborales dignas requeriría una inversión anual adicional de entre 31 y 33 mil millones de pesos, monto fuera del alcance de la mayoría de los ayuntamientos.

Finalmente, el priista afirmó que sin policías municipales fuertes no existe una estrategia de seguridad efectiva.