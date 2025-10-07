Policías protestan en el Zócalo tras agresiones

Un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, oficiales jubilados y familiares se manifestó este lunes en la plancha del Zócalo capitalino para exigir la destitución de mandos y mejores condiciones de seguridad para los elementos que participan en operativos durante manifestaciones del 2 de octubre.

La protesta se originó luego el pasado 2 de octubre, varios agentes resultaron lesionados con quemaduras durante los disturbios registrados en la marcha conmemorativa del movimiento estudiantil de 1968.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal operativo que se despliega en eventos de riesgo.