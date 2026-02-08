Polígono de la vaquita marina evita su extinción

El polígono de protección de la vaquita marina, establecido en el Alto Golfo de Baja California, es considerado por biólogos protectores de la especie como la principal herramienta para evitar que la marsopa mexicana muera y se extinga, ya que su objetivo es impedir el uso de redes de enmalle, mismas que llevaron a la especie al borde de la desaparición.

Expertos que integran la Operación Milagro, para preservar a la vaquita marina, indicaron que este polígono incluye la Zona de Tolerancia Cero (ZTC) y el Área de Extensión, que, en conjunto, cubren alrededor del 12 % del hábitat histórico que utiliza la vaquita para vivir.

Aunque es una superficie reducida, los datos del equipo de científicos muestran que la especie pasa hoy la mayor parte de su tiempo dentro de esta zona, donde está prohibido el uso de redes agalleras cuya eliminación en esta zona resulta indispensable para su supervivencia.

Barbara Taylor, científica de la Sea Shepherd Conservation Society y responsable de la Operación Milagro, señaló que las redes de enmalle son la principal causa de muerte de la vaquita ya que los animales quedan atrapados y mueren por asfixia.

Por ello, explicó, la Zona de Tolerancia Cero fue concebida como un espacio libre de estas artes de pesca.

Gustavo Cárdenas, biólogo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) explicó que la delimitación del polígono se definió con base en registros acústicos y avistamientos que permitieron ubicar las áreas de mayor presencia de vaquita, el objetivo fue reducir su contacto con redes y concentrar ahí las labores de vigilancia y monitoreo.