Políticos que acudieron al partido inaugural

En el partido inaugural del Mundial 2026, en el que se enfrentó la Selección de México contra Sudáfrica, diversas figuras políticas y públicas asistieron para presenciar el primer partido del torneo.

Entre las personalidades que presumieron estar en el Estadio Azteca se encuentran la excandidata a la presidencia, Xóchilt Gálvez, quien publicó por redes sociales una foto desde su asiento.

Asimismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que en días pasados dijo que entraría en “modo party” por los diversos partidos celebrados en el país.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, compartió fotos junto a su familia apoyando a la Selección Mexicana. El empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, también hizo acto de presencia en el estadio.