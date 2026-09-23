Polo alcanza la categoría 5 en tiempo récord

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 al amanecer de este martes, convirtiéndose en una de las tormentas más rápidas en fortalecerse en la historia de los registros del océano Pacífico.

Ante los efectos del fenómeno natural en el Pacífico mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dio a conocer que cuentan con mil 415 integrantes en la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, lista para apoyar a la población afectada.

Indicó que este dispositivo, establecido en el Valle de México, dispone de personal especializado, maquinaria y medios de transporte con la intención de intervenir donde se necesite y reforzar la respuesta territorial mediante el Plan DN-III-E.

Fenómeno alcanzó la categoría 5

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que el fenómeno alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y prevé lluvias muy fuertes a intensas desde Jalisco hasta Oaxaca, además de rachas de viento y oleaje elevado.

Sus condiciones hacen prioritarias la prevención y la preparación de los servicios de auxilio para proteger a las comunidades expuestas.

Dicha dependencia resaltó que la Fuerza de Apoyo constituye una reserva que permite ampliar y fortalecer la capacidad operativa de las unidades militares presentes en las entidades afectadas que ya aplican el Plan DN-III-E.

Esta última organización combina medios terrestres y aéreos con el objetivo de trasladarse a diferentes regiones de México y reforzar las labores de asistencia cuando las necesidades de una emergencia superan los recursos locales.

Así también, integrantes del Ejército y Guardia Nacional (GN) de las comandancias de la V Región Militar, 15/a. y 20/a zonas ubicadas en La Mojonera, Jalisco y Colima aplican el Plan DN-III-E en su fase preventiva en Jalisco y Colima en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Esto con motivo del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, así como el huracán Polo que ya es categoría 5.

Guerrero mantiene vigilancia permanente

Así también, el gobierno de Guerrero mantiene vigilancia permanente por el huracán Polo, debido a posibles cambios en su trayectoria e intensidad, mientras se monitorean sus efectos en la costa del Pacífico mexicano.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) informó que el Consejo Estatal de Protección Civil permanece en sesión permanente y que se mantiene coordinación con autoridades federales, municipios, Fuerzas Armadas y cuerpos de emergencia.

Lluvias intensas y oleaje de hasta 6 metros

Las bandas nubosas de Polo podrían generar lluvias de moderadas a intensas, vientos fuertes y oleaje elevado, principalmente en Acapulco y la Costa Chica, con posibles efectos posteriores en la Costa Grande.

Para las próximas horas se pronostican lluvias puntuales intensas en distintas regiones de Guerrero, rachas de viento de entre 40 y 80 kilómetros por hora y oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Guerrero y Michoacán.

Evitar salir si no es indispensable, recomienda PC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que mantiene vigilancia permanente, coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, y operación en territorio para fortalecer las acciones de prevención y salvaguarda de la población ante la evolución del huracán Polo.

Indicó que durante las lluvias y vientos fuertes, se recomienda permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer. Evitar salir si no es indispensable.

Pidió no conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua: “Una corriente aparentemente baja puede tener suficiente fuerza para arrastrar a una persona o un vehículo”, advirtió.

Rápida evolución recuerda al caso de Otis

En sólo 24 horas, Polo pasó de Tormenta Tropical a huracán Categoría 5, una intensificación extremadamente rápida que se compara con lo sucedido con el huracán Otis, que destruyó Acapulco en 2023.

El Centro de Huracanes de Estados Unidos señaló este martes que esta intensificación rápida de Polo es “verdaderamente notable” y se encuentra entre los casos más relevantes registrados en huracanes del Pacífico, según citó la cadena CNN.

Precisó que es comparable con el caso de Otis, que en 21 horas alcanzó vientos de 270 km/h con categoría 5 e impactó contra el puerto de Acapulco.

La rápida intensificación del huracán Polo se debe a las elevadas temperaturas de las aguas del Océano Pacífico, generadas por el fenómeno de El Niño.