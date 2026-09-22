Polo se convierte en huracán categoría 1

El huracán Polo, con categoría 1, se intensificaba anoche frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional de las 18:15 horas del lunes, el huracán estaba a 310 km al sur-suroeste de Zihuatanejo y a 465 km al sur-sureste de Manzanillo.

Llevaba un desplazamiento hacia el este-suroeste a 9 km/h, con vientos sostenidos de 140 km/h y rachas de 170 km/h.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, de acuerdo con el SMN, se prevé una rápida intensificación del sistema durante los próximos días. Agregó que el huracán se desplazará de manera paralela a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco y se prevé que el jueves se encuentre en su punto más cercano a las costas de México.

Alerta en Guerrero

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ordenó la suspensión de clases en todos los turnos y niveles educativos en las regiones de Costa Grande, Acapulco y Costa Chica.

La dependencia informó que tomó la medida preventiva por recomendación de la Secretaría de Protección Civil.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado declaró en sesión permanente el Consejo Estatal de Protección Civil y se reunió con alcaldes de Acapulco y Costa Grande.

Afirmó que el Consejo Estatal de Protección Civil fue quien acordó la suspensión de clases como medida de prevención.

Por su parte, el meteorólogo Fermín Damián Adame afirmó para el martes que el huracán Polo podría llegar a categoría 3, lo que provocará lluvias de moderadas a fuertes hasta el miércoles.

Por su parte, el Ejército informó que la IX Región Militar inició la fase preventiva del Plan DN-III-E, por lo que personal militar, vehículos, maquinaria y equipo se encuentran listos para desplegarse y brindar apoyo a la población ante cualquier afectación que pudiera generar el huracán.

La Secretaría de Marina también informó que se activó el Plan Marina en su fase de prevención en los estados del litoral del Pacífico por este fenómeno.

La Coordinación Nacional de Protección Civil hizo un llamado a la población de las zonas costeras en el Pacífico a comenzar a preparar su vivienda, alistar una mochila de emergencia, así como seguir las indicaciones de las autoridades, sobre todo en zonas de riesgo.

En Oaxaca se hicieron recomendaciones, a través de las capitanías de puerto, para embarcaciones menores, actividades en la línea de playa y turísticas.

Exhortan a la población

Ante estas condiciones, la CNPC exhortó a la población a estar atenta a los avisos oficiales y recomendó tomar medidas preventivas, como no transitar por zonas inundadas y evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas bajas, ya que la corriente puede arrastrar personas y vehículos. En caso de que el agua cubra un puente o camino, no cruzar y buscar una ruta alterna.