Pondrán buzones para ayudar a localizar desaparecidos

El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, solicitó a todas las parroquias instalar Buzones de Paz, para que quien conozca alguna información, que facilite localizar a una persona desaparecida, la comparta de manera anónima y segura.

“Esta experiencia se ha llevado a cabo desde hace tiempo en algunas parroquias de nuestra arquidiócesis y en otras diócesis del país, y ha dado frutos concretos al permitir obtener información, que difícilmente habría llegado por otros medios, contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas”, refirió a través de un comunicado.

En la página electrónica de la arquidiócesis detalla que las parroquias ofrecen el espacio y resguardan físicamente el buzón, “pero no abre, consulta ni procesa la información depositada”.

“Los párrocos, vicarios, trabajadores, voluntarios u otras personas de la comunidad parroquial no deberán abrir el buzón ni retirar o consultar su contenido”, detallan las instrucciones para instalar los Buzones de Paz.