Pone FGR en marcha operativo contra trata

Con motivo de la celebración del Mundial de Futbol y el objetivo de proteger, investigar y perseguir los delitos en materia de trata de personas que pudieran surgir durante el evento internacional, la Fiscalía General de la República (FGR) informó al Senado de la República que puso en marcha la Estrategia de Procuración de Justicia.

Se trata de una de la respuesta a un dictamen con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhortó a la FGR para que, en coordinación con los gobiernos de Nuevo León, Jalisco y de la Ciudad de México, fortalezcan las campañas de prevención, detección y denuncia contra la trata infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Por la celebración del mundial de futbol, que se lleva a cabo en Canadá, México y Estados Unidos, se destaca en el documento de la Fiscalía, se prevé un incremento de la movilidad nacional e internacional, así como una mayor concentración de población en zonas turísticas, hoteleras y comerciales.

En ese contexto, la FGR, puso en marcha la Estrategia de procuración de justicia con motivo de la Copa Mundial FIFA 2026, para la protección, investigación y persecución de la trata de personas.

Líneas de acción

Además, precisó las líneas de acción en torno a la Estrategia: implementación de guardias permanentes; equipos de apoyo integrados por personal de otras Fiscalías Especiales adscritas a la Fevimtra, así como apoyo a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

Respecto de la implementación de guardias temporales de personal adscrito a la Fiscalía Especial para la Investigación de los Delitos en materia de Trata de Personas, explicó que consiste en un esquema de guardias operativas del personal especializado contando con el apoyo del personal de 24 horas del Centro de Atención Telefónica (CAT).

Ello, apuntó, a efecto de garantizar atención inmediata, capacidad de reacción y continuidad operativa ante posibles hechos relacionados con delitos en materia de trata de personas y conductas vinculadas.