Ponen en marcha Campus Centro Histórico

La UNAM puso en marcha formalmente el Campus Centro Histórico de la Ciudad de México, integrado por más de 15 edificios y recintos históricos, con el Antiguo Templo de San Agustín como sede central y con la creación del Claustro Abierto Universitario San Agustín (Causa), informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la instalación del Consejo Directivo del nuevo campus, Lomelí aseguró que el proyecto permitirá fortalecer “el más amplio, plural e incluyente complejo corredor cultural y educativo del país”, con acceso público, abierto y gratuito.

El Antiguo Templo de San Agustín tendrá una reapertura parcial el próximo año y albergará Causa, un espacio en el que confluirán la docencia, la investigación y la extensión cultural, además de programas de posgrado y debates académicos.

“La creación del Campus no solo significa un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos de la Universidad, sino fortalecer su utilidad social”, afirmó el rector.

Señaló que el proyecto busca acercar el conocimiento científico, las humanidades y la cultura a los habitantes, comunidades, colectivos y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“En un espacio académico, incluyente y plural, fortaleceremos la accesibilidad universal, y apoyaremos la descentralización y democratización del conocimiento”, sostuvo.

Lomelí afirmó que con este nuevo campus la UNAM consolidará su presencia en la zona donde nació la institución y dará un nuevo enfoque a sus actividades educativas, culturales y de divulgación del conocimiento.