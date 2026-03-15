Ponen en marcha operativo Equinoccio de Primavera

El gobierno del Estado de México puso en marcha el Operativo Equinoccio de Primavera en dos fases, para cuidar a las personas turistas que acudan a la zona arqueológica de Teotihuacán.

El Servicio de Urgencias estatal instalará un Centro de Mando con seis camas de observación y desplegará dos ambulancias de soporte vital avanzado y contará con 15 médicos, paramédicos y enfermeros para brindar atención gratuita a visitantes.

En una primera fase (del 14 al 16 de marzo) se implementará el Operativo Equinoccio de Primavera, para brindar atención médica y salvaguardar la integridad de los turistas.

El coordinador operativo de la base Ecatepec del SUEM, Francisco Pérez Rangel, informó que el despliegue comenzó a partir de las 6:00 de la mañana de este sábado y se extenderá hasta las 19:00 horas.

En el operativo participarán 15 elementos entre médicos, paramédicos y personal de enfermería, quienes brindarán atención gratuita ante cualquier emergencia.

Asimismo, la segunda fase del operativo Equinoccio de Primavera será del 20 al 22 de marzo, días en que se replicará la atención de la primera etapa en la zona arqueológica que es visitada por miles de turistas en estos días.