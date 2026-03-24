Ponen sensores a mariposas monarcas para monitoreo

Para estudiar el fenómeno migratorio y los desplazamientos de la mariposa monarca, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que puso en marcha un sistema de monitoreo que consiste en colocar sensores de alta tecnología en algunas especies.

Detalló que para este primer estudio se instalaron 175 sensores distribuidos de manera estratégica en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán.

La autoridad ambiental detalló que el sistema de marcaje BluSeries es “un transmisor de radio ultraligero con codificación digital, diseñado para marcar algunas de las especies migratorias más pequeñas del mundo”.

Explicó que tiene un peso de 0.06 gramos y cuenta con un sensor con panel solar que mide aproximadamente 4 centímetros, incluyendo la antena.

Según Conanp, este sensor permitirá al equipo de especialistas conocer de manera precisa el desplazamiento en las colonias de hibernación y durante su migración de primavera.

Los sensores se colocaron a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en coordinación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), con la capacitación de Cellular Tracking Technologies (CTT) y el Cape May Point Arts and Science Center (CMPASC).