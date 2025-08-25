Popocatépetl registra 60 emisiones en 24 horas

El volcán Popocatépetl registró 60 exhalaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, “Don Goyo” -como también se le llama- se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.