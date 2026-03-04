Por amenaza de explosivo, evacúan Jardín de Niños

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, evacuaron las calles aledañas al Jardín de Niños Emilio Portes Gil en la colonia Marte R. Gómez en Reynosa Tamaulipas, ante la amenaza de un artefacto explosivo que fue dejado en un poste.

Una llamada anónima al 911, alertó a los cuerpos de seguridad respecto al peligro que corrían los alumnos del plantel educativo tras detectar un artefacto tubular pegado con cinta adhesiva.

Ante esto, los elementos federales evacuaron primero a alumnos y maestros del jardín de niños y posteriormente, acordonaron las calles aledañas a fin de evitar que alguna persona pudiera ingresar y ponerse en riesgo.

Además, se evacuó a personas que trabajan en una tienda de conveniencia cercana y se cerró todo acceso al plantel educativo.

Tras la revisión, se dio a conocer que se detectó una lata de aerosol dentro de un tubo de PVC que no representaba peligro por lo que se procedió a liberar la circulación vehicular y los residentes pudieron regresar a sus negocios y hogares.