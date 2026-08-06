Por amenaza EUA suspende actividades en Michoacán

Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión de actividades en Michoacán debido a una “amenaza” contra su personal en ese estado. La medida impacta las exportaciones de aguacate de esa región.

En un comunicado, la Embajada de EE. UU. en México dijo que “debido a una amenaza contra los intereses estadounidenses, las actividades del gobierno de Estados Unidos en el estado de Michoacán han sido suspendidas a partir del 5 de agosto”.

La embajada estadounidense recordó la alerta de viaje del Departamento de Estado para Michoacán se mantiene en nivel cuatro, que significa “no viajar”.

Sobre la suspensión de actividades del personas estadounidense en Michoacán, los productores aguacateros de la entidad indicaron que la medida impacta directamente la operación de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de EUA (USDA en inglés), responsables de verificar los empaques para exportación.