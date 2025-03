Por amenazas, renuncia aspirante del PT a alcaldía

Anell Acevedo Castellanos, quien se perfilaba como candidata a la alcaldía de La Antigua, Veracruz, por el Partido del Trabajo (PT), anunció su renuncia a la contienda electoral tras recibir mensajes amenazantes. La aspirante afirmó que su decisión responde a la preocupación por la seguridad de su familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Acevedo Castellanos rompió en llanto mientras explicaba su dimisión.

“Por cuidar mi integridad decido hacer caso a esas sugerencias. En este momento me bajo de la contienda; no participaré por ningún partido político. No me interesa”, declaró.

La exaspirante se dirigió a sus simpatizantes y aseguró que la política no debería estar marcada por amenazas. “Eso no es política. La política de ninguna manera debe de ser bajo amenazas de ningún tipo hacia ningún aspirante o ningún candidato. Es muy duro, ustedes saben que tengo familia, tengo a mis hijos”, expresó.

El pasado 19 de marzo, Acevedo Castellanos había recibido la invitación de la dirigencia estatal del PT para registrarse en el proceso interno de cara a las elecciones municipales del próximo 1 de junio.

En su mensaje de renuncia, la política agradeció a sus seguidores y cerró con una frase dirigida tanto a sus simpatizantes como a quienes la habrían amenazado: “Que Dios los bendiga y a esas personas, que Dios las perdone”.