Por aranceles, cruzan de EE. UU. para hacer compras

Los aranceles que estableció el gobierno de Donald Trump comienzan a pasarle factura a los estadounidenses, que optan por cruzar a México para comprar desde alimentos hasta papelería con el fin de ahorrarse unos dólares, indicaron empresarios.

La Unión Americana impuso aranceles diferenciados por país, entre los que destaca la tasa de 50 % a los productos clasificados como derivados de acero y aluminio, así como a las mercancías fabricadas con cobre, mientras que los vehículos y autopartes pagan un impuesto de 25 % sobre el contenido que no sea estadounidense. También aplica una cuota compensatoria de 17 % al jitomate mexicano.

Los estadounidenses optaron por mejor cruzar a México para adquirir aquí los suministros que requieren en el regreso a clases, lo que se tradujo en un incremento de ventas de 15 a 20 % en los comercios en la frontera norte, explicó la líder de Amacarga.

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Fenaco) Tamaulipas, Abraham Rodríguez, detectó que hay 10 % más consumidores de este lado de la frontera.

Expuso que el flujo de estadounidenses lo miden con la fila de ingresos y regresos en la frontera, que ahora dura entre dos y cuatro horas, y antes era de una a dos.

Abraham Rodríguez confirmó que en el regreso a clases ingresaron más estadounidenses para adquirir ropa y artículos de papelería, pero también alimentos como el huevo, que se encareció por la influenza aviar, y el jitomate, que subió por la cuota compensatoria que el gobierno de Trump aplica desde julio.

Los estadounidenses también cruzan por servicios como tratamientos médicos o dentales, composturas de autos y cortes de cabello.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, confirmó que “mucha gente viene a México a comprar lo que está caro en la Unión Americana”, porque los estadounidenses carecen de la capacidad para satisfacer su mercado interno.

Por los aranceles y cuotas compensatorias se encarecieron las verduras, hortalizas, frutas y cárnicos en la Unión Americana.