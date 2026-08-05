Por caso Dafne acusan fallas de supervisión

La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas estatales carecen de mecanismos efectivos para supervisar escuelas particulares, detectar planteles que operan sin autorización y prevenir actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, una situación que, afirmó, quedó evidenciada tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en una academia militarizada de Tamaulipas.

Operación

En un comunicado, señaló que la Academia Militarizada de Marina Doenitz, donde estudiaba Dafne Zapata Quintos, aparece registrada ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas para prestar servicios educativos de nivel secundaria con la clave 28PST0049L.

Por ello, sostuvo que la autoridad educativa estatal tenía la obligación de supervisar que el plantel operara dentro del marco jurídico educativo vigente.