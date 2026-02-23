Por deceso, ocurren 252 bloqueos en veinte estados

De acuerdo con una tarjeta informativa del Gabinete de Seguridad, derivado de un operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron bloqueos carreteros, incendio de vehículos, así como ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones del país.

Desde el primer momento, se activaron protocolos de atención inmediata, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad, y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

Se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 hrs. aproximadamente el 90 % de los bloqueos (229) fueron desactivados, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales, gracias a la acción oportuna de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Jalisco, el más afectado

Jalisco concentró el mayor número de bloqueos (65), principalmente en carreteras federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades locales. Sin que exista reporte de algún incidente.

Gracias al despliegue permanente y coordinado de las fuerzas de seguridad, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados, las vialidades principales han sido liberadas y los puntos restantes se encuentran bajo control operativo, con trabajos ininterrumpidos para su liberación total.

El Gobierno de México, en coordinación permanente con los gobiernos de las entidades federativas, continúa trabajando para restablecer la movilidad, preservar el orden y proteger a la población.

Se exhorta a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la difusión de información falsa y consultar únicamente los canales oficiales, que se mantienen informando de manera permanente.

Gobernadores

Elementos de seguridad, así como gobernadores de los estados, han implementado medidas de seguridad para salvaguardar a los ciudadanos.

Tras la quema de 18 vehículos en Hidalgo, en diversas carreteras de la zona de Tula, la Secretaría de Seguridad Pública desplegó 500 elementos estatales para prevenir disturbios y reforzar la presencia policial, ante los hechos registrados en Jalisco.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, instruyó la instalación de la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente ante los acontecimientos registrados en entidades vecinas, donde dio a conocer que hasta el momento no hay incidentes en el estado, pero que se fortalece la estrategia de inteligencia y coordinación para blindar los municipios y evitar cualquier acto que perturbe la paz social.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que hasta el momento se tienen registrados estos hechos de violencia en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón.

La gobernadora Baja California, Marina del Pilar, informó que la detención de “El Mencho” se presentó la quema de vehículos en distintos tramos carreteros.

Mencionó que la Mesa de Seguridad Estatal se encuentra en sesión permanente y desplegando operativos de captura inmediatos.

Secretaría de Seguridad Pública informa que, como medida preventiva y de carácter estratégico, se ha reforzado la presencia operativa en diversos puntos del estado, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y preservar el orden público.

Ante los acontecimientos violentos que se registraron la mañana de este domingo en la zona norte de la entidad, el gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a reunión extraordinaria a integrantes de la Mesa de Paz, donde instruyó acciones a todas las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y la tranquilidad entre la población.

En diversas partes del país se reportaron diferentes bloqueos en carreteras principales y secundarias del país. En algunas se registraron la quema de neumáticos y vehículos.

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, publicó por medio de sus redes sociales algunas fotografías sobre los bloqueos carreteros y la quema de vehículos en el estado.

Los bloqueos se extendieron en varias partes de la República, en el caso de Querétaro, afectó a la altura de Pedro Escobedo y en Palmillas.

De acuerdo con los primeros reportes, los bloqueos iniciaron tras un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, y se extendieron a la zona metropolitana de Guadalajara.

A las 9 de la mañana se reportaba también quema de camiones en carreteras de los municipios michoacanos de Buenavista, Apatzingán, Aguililla, Salvador Escalante, Ecuandureo y Panindícuaro.

Michoacán refuerza seguridad

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instruyó a las autoridades de seguridad pública reforzar la seguridad en el estado.

El gobernador ordenó la instalación de la mesa de seguridad con autoridades estatales y federales, por lo que se realizará un blindaje en Morelia y las fronteras con los estados de Jalisco, Guanajuato y Colima.

Alfredo Ramírez detalló que informó que se mantendrá el monitoreo en tiempo real, a través de las diversas corporaciones de seguridad e inteligencia estatal.

Refuerzan seguridad en zonas limítrofes del Edomex

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México (SSPEM) informó en sus redes sociales que implementó un refuerzo preventivo de seguridad en las zonas limítrofes con los estados de Guerrero, Michoacán y Morelos.

En una publicación en X, el titular de la dependencia estatal, Cristóbal Castañeda, reportó que se implementó un refuerzo preventivo de seguridad “y estas acciones de desarrollan de manera coordinada entre las tres órdenes de gobierno, mediante despliegues operativos estratégicos».